Francesco Nunziata, 70enne, uccide la moglie Vincenza Tortora, di 63 anni, e attenta alla vita del presunto amante, un fornitore di latticini di 46 anni. La tragedia, avvenuta venerdì 16 luglio a Somma Vesuviana (Napoli) ha come movente la gelosia di Nunziata. Convinto che il 46enne e la moglie intrattenessero una relazione clandestina, li ha aggrediti con un coltello nel parcheggio del supermercato di sua proprietà.

L’omicida ha colpito in primis il 46enne, fornitore di latticini per il supermercato, per poi ha ucciso la moglie. Soccorso dal 118, il commerciante di latticini è stato trasportato all'ospedale di Nola. Ma se, inizialmente, le sue condizioni non hanno destato preoccupazione, in seguito si sono aggravate. Qualche ora dopo l’accaduto, Nunziata, si è presentato dai carabinieri di Ottaviano per costituirsi, confessando il delitto.

Sgomento da parte della comunità che, questa mattina, alle 9.30 ha organizzato un flash mob in piazza Vittorio Emanuele III per la morte di Vincenza Tortora davanti alla panchina rossa simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

«La società deve contrastare qualsiasi forma di violenza - dichiara il Salvatore Di Sarno -, con fermezza lanciamo gli hashtag #noallaviolenza #siallavita. Saremo al fianco di tutte le donne, di tutti i minori e di tutte le persone che subiscono violenze, aggressioni»

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 12:40

