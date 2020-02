Bimba gioca con le banconote e getta 2000 euro in contanti nel water

. Una bambina di due anni ha gettato duemila euro nel water e poi ha tirato anche lo sciacquone. E' capitato a Erba , in provincia di Como, con buona pace della mamma che ha avuto un mezzo mancamento quando ha realizzato che fine aveva fatto il denaro appena prelevato dal bancomat.La bambina che evidentemente non conosce ancora il valore dei soldi, messa alle strette ha preso per mano la mamma e l’ha accompagnata in bagno indicando con il ditino lo sciaquone del wc.La mamma letteralmente disperata ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno dovuto rimediare il guaio. Prima hanno smontato la tazza, ma delle banconote non c’era traccia, allora dopo aver introdotto una calza nella tubatura hanno utilizzato dell’acqua ad alta pressione per cercare di recuperare le banconote incastrate nei tubi. Alla fine sono riusciti a recuperare un migliaio di euro. Gli altri soldi sono finiti chissà dove...