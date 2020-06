Il quotidiano spagnolo ABC: «Il Venezuela di Chavez finanziò il M5S con 3 milioni e mezzo di euro»

Spagna una bomba contro il Movimento 5 Stelle. Secondo il quotidiano iberico Abc, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro nel lontano 2010 - quando era ministro degli Esteri del governo di Chavez - avrebbe finanziato il M5S con una valigetta da 3,5 milioni di euro, spedita al consolato venezuelano a Milano e indirizzata a Gianroberto Casaleggio, per finanziare segretamente il movimento fondato un anno prima da Beppe Grillo (leggi qui l'articolo originale) .



«Maduro diede nel 2010 la sua autorizzazione all'invio di una valigia che conteneva 3,5 milioni di Euro al Consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il M5S. Questo quanto emerge in documenti secretati della Direzione Generale dell'Intelligence Militare di Caracas cui ha avuto accesso ABC.es», scrive il quotidiano spagnolo.

Qui è quando nel 2015 il M5s organizzava convegni per proporre il modello Venezuela come alternativa all'Euro "nazista". Nel video Di Battista e il sottosegretario agli esteri Di Stefano che battono le mani in solidarietà con la narcodittatura di Maduro. 👇pic.twitter.com/80aZ25XAxg — Luciano Capone (@lucianocapone) June 15, 2020

«Il governo venezuelano - si legge ancora - ha scelto di non rispondere al questionario fatto pervenire da ABC e destinato a Maduro e El Aissami. Possibilità di replica è stata offerta anche all'attuale leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, al precedente leader politico Luigi di Maio, al console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino e allo stesso Grillo. Nessuno di loro ha risposto alle domande di questo quotidiano», si legge ancora nell'articolo.

Secondo il quotidiano spagnolo @abc_es, che pubblica doc riservati, nel 2010 il Venzuela chavista ha inviato 3,5 milioni a Gianroberto Casaleggio per finanziare la nascita del M5s attraverso il console a Milano. Nessuno del M5s (Grillo, Di Maio, Crimi) ha risposto alle domande. pic.twitter.com/d50SkIyNAl — Luciano Capone (@lucianocapone) June 15, 2020

