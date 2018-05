Sofiya, tentativo disperato di reagire alle botte: trovata pelle sotto le unghie

mostra alcune telefonate inedite tra, la 43enne ucraina sparita nel nulla il 15 novembre scorso e ritrovata cadavere dopo poco più di un mese e il compagno, 50 anni, con il quale viveva da 16 anni che si sarebbe suicidato undici giorni dopo la scomparsa. I primi sospetti sono ricaduti proprio su Pascal, che secondo le prime ipotesi avrebbeper poi suicidarsi, ma le telefonate potrebbero ribaltare questa tesi.Il programma fa ascoltare delle registrazioni tra Sofiya e Pascal in cui i due sembrano essere molto complici e innamorati. Il 50enne sapeva che la donna aveva delle relazioni con altri uomini: un geologo, che l'avrebbe aiutata a comprare una casa e un medico, che ha confessato che aveva in progetto di costruire una famiglia con Sofiya. Dalle conversazioni sembra potersi escludere l'ipotesi della gelosia come movente dell'omicidio, perché Pascale, due giorni prima si rivolgeva alla sua donna parlando liberamente di altri uomini e in modo affettuoso.Pascal le chiede di sistemare le finestre in modo che un altro uomo non si accorga che lui è stato in quella casa (non viene però specificato quale), si offre di dare consigli su come fare dei lavori in casa, insomma non sembra esserci una crisi tra loro due, né un clima di tensione. In studio è proprio la sorella di Pascal che conferma la loro armonia di coppia, sottolineando che il fratello non avrebbe mai potuto suicidarsi, ritenendo da sempre il gesto un atto egoistico e incomprensibile. Che Sofiya e il compagno si siano messi in qualche guaio? Che abbiano provato a truffare qualcuno subendone poi la vendetta? Questi gli interrogativi con cui la Sciarelli chiude il servizio su questo caso ancora irrisolto.