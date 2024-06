Sofia Stefani, Giampiero Gualandi resta in carcere: «Dagli indizi probabile omicidio volontario». La versione del colpo "per errore"

di Redazione web

Rimane in carcere Giampiero Gualandi, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia (Bologna) accusato dell'omicidio volontario aggravato di Sofia Stefani, 33 anni, sua ex collega e con cui aveva avuto una relazione. Il tribunale della Libertà di Bologna non ha accolto il ricorso della difesa, avvocato Claudio Benenati e ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare del Gip.

Stefani è stata uccisa il 16 maggio negli uffici del comando della Polizia locale. Gualandi si è difeso dicendo che è stato un incidente, un colpo della pistola di ordinanza partito per sbaglio durante una colluttazione. La Procura è convinta che si tratti invece di omicidio volontario e anche il Gip aveva seguito questa impostazione.

Le motivazioni del tribunale

«La decisione del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'indagato Giampiero Gualandi conferma anche la tenuta delle ragioni della domanda cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica.

«Taluni approfondimenti che sono stati disposti dalla Procura di Bologna sono in corso di svolgimento, così come il lavoro anche dei nostri consulenti di parte. Come difensore dei familiari della vittima Sofia Stefani lavorerò con la massima attenzione su ogni indizio, contribuendo al percorso di giustizia, unica risposta possibile e doverosa a fronte della violenza che caratterizza questo omicidio», aggiunge Speranzoni.

