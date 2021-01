Sofia sconfitta dalla malattia in pochi mesi: aveva appena 12 anni

Sofia sconfitta dalla malattia in pochi mesi: la ragazzina aveva appena 12 anni. Sofia Doria abitava a Rosolina in provincia di Rovigo. Era la notizia che nessuno in paese avrebbe voluto ricevere: Sofia non ce l’ha fatta.

Ieri mattina la notizia della scomparsa della dodicenne non ha impiegato molto a fare il giro della comunità. Da un anno a questa parte tutti avevano solidarizzato con la battaglia che aveva dovuto intraprendere con la malattia e in tanti si erano stretti attorno ai genitori, ai famigliari e agli amici che con determinazione e a costo di grandi sacrifici, si erano impegnati al suo fianco per infonderle coraggio. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

