Per chi la conosceva, e anche per chi non la conosceva, era un appuntamento fisso. Il giovedì sera ci si "sintonizzava" sulle frequenze di Sofia: era lei a chiederlo ai followers del suo blog. "Bagno di luce" lo chiamava, che poi era un'onda di pensieri positivi, che sperava riuscisse a travolgerla d'amore e a uccidere quello che chiamava "Morfeo", la recidiva di un tumore. Putroppo ieri all'alba è stato Morfeo ad avere la meglio su Sofia Calliope Zilio, 26 anni compiuti il 9 luglio scorso, una ragazza-guerriera colpita a 15 anni da un osteosarcoma, poi guarita fino alla ricomparsa del cancro, l'anno scorso, stavolta al polmone.

