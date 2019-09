Socialisti Gaudenti, la pagina Facebook a rischio chiusura: ecco cosa è successo

Martedì 24 Settembre 2019, 20:22

Ladi, che nei giorni scorsi ha oscurato gli account di diversi movimenti neofascisti, come, ora rischia di abbattersi anche su una pagina satirica e di segno decisamente opposto. Stiamo parlando di, una divertente pagina che ironizza sulla politica attuale e può rappresentare, per i più giovani, una buona dose di memoria storica delle più o meno gloriose gesta dell'antico Partito Socialista Italiano.Diversi post pubblicati da, anche a una certa distanza di tempo, nelle ultime ore sono finite nel mirino dell'algoritmo di, che ha bloccato i vari contenuti. Nei giorni scorsi aveva suscitato molto clamore il 'ban' del social network nei confronti di, accusati di diffondere messaggi incitanti all'odio e alla discriminazione. Ora, però, ancherischia di chiudere. Il motivo? L'algoritmo diha individuato delle parole 'vietate' in diversi post della pagina, anche se si tratta di post satirici o di scherno.Qualche esempio per capire meglio la situazione: tra i post bloccati dace n'è uno risalente a quasi cinque mesi fa, «Buonanche a». La presenza dei nomi dei due partiti di estrema destra non è sfuggita all'algoritmo di Facebook, così come la parolain un altro post, in cui però veniva espressa una semplice opinione su una dichiarazione dell'allora presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Come se non bastasse, per l'algoritmo di Facebook è condannabile anche la parola '', anche se ovviamente si parla del celebre cocktail, tanto amato da Gianni De Michelis e altri compagni di partito.Nonostante i chiari contenuti satirici, secondo l'algoritmo didiversi post deiviolano gli standard della comunità. I 'ban' retroattivi sui vari post, anche a distanza di parecchio tempo, si stanno intensificando nelle ultime ore e adesso c'è il rischio che una pagina molto apprezzata, con oltre 180mila follower, possa chiudere i battenti da un momento all'altro.