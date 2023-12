Omicidio Saman, chiesto l'ergastolo per i genitori: domani la sentenza

di Nikita Moro

Si è quasi concluso il processo a carico di Shabbar Abbas, padre della 18enne Saman, uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021.

È attesa per domani sera, al Tribunale di Reggio Emilia, la sentenza di primo grado del processo per l'omicidio della giovane. Nell'aula della Corte di Assise, l'imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee prima che il giudice si chiuda in camera di consiglio per deliberare.

La condanna richiesta

Chiesto dalla Procura, nell'udienza di venerdì scorso, l'ergastolo per lui e per la moglie, Nazia Shaheen, madre della giovane pakistana ancora latitante, e il ricalcolo della pena per lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, riconoscendo per i tre le attenuanti generiche. Fondamentale, per delineare la dinamica del delitto, è stata la testimonianza resa spontaneamente in aula dal fratello della vittima, Ali Heider che, assistito dall'avvocato Valeria Miari, ha raccontato di aver sentito il padre in casa pronunciare la parola «Scavare», invitando poi i cugini e lo zio di Saman a «Passare dietro le telecamere», preoccupandosi poi che questa stessa premura la adottasse il figlio, costretto a restare in casa per non essere ripreso.

La testimonianza

È dall'uscio della porta, infatti, che Heider avrebbe assistito alla scena cardine del delitto.

Èstato sempre il fratello di Saman a ricostruire in aula gli ultimi istanti di vita della 18enne, dalla lite in casa per le chat con il fidanzato scoperte dal padre al cambio di abiti in bagno. Voleva vestire all'occidentale, Saman. E un anno e mezzo dopo, è stata trovata sepolta in una buca.

