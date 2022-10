Caro bollette, skipass e hotel: la mappa dei rincari, la stangata colpisce anche la montagna

Il caro bollette spaventa sempre di più. E con la stagione invernale che si appresta ad aprire i battenti, adesso i riflettori si accendono sulle vacanze invernali e la montagna. Ancora una volta, il mondo dello sci e degli operatori turistici si appresta a vivere una stagione fatta di sforzi e sacrifici. Perché dopo le chiusure della pandemia, adesso i rincari dell'energia mettono paura a un intero settore.

Rincari generalizzati

Per far andare seggiove e cannoni da innevamento di energia ne serve tanta, facendo alzare subito le antenne a un settore che da oltre due è messo in ginocchio. L'indagine di Assoutenti rileva rincari generalizzati per lo skipass rispetto alle tariffe praticate lo scorso anno, aumenti che interessano tutte le principali località sciistiche italiane.

La mappa degli aumenti

DOLOMITI (Dolomiti Superski): biglietto giornaliero da 67 a 74 euro (+10,4%). Abbonamento stagionale da 870 a 890 euro (+2,3%) e da 930 a 950 euro (+2,1%).

VALLE D'AOSTA: La Thuile biglietto giornaliero da 47 a 51 euro (+8,5%); Courmayeur da 56 a 61 euro (+8,9%); Cervinia da 53 a 57 euro (+7,5%). Abbonamento stagionale Valle d'Aosta (stazioni del territorio valdostano più SkyWay Monte Bianco, La Rosière e Alagna) da 1.180 a 1.286 euro (+8,9%). Stagionale Valle d'Aosta + Zermatt da 1.393 a 1.518 euro (+9%)

LOMBARDIA: Bormio biglietto giornaliero da 46 a 52 euro (+13%). Abbonamento stagionale (Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano) da 775 a 825 euro (+6,4%). Livigno biglietto giornaliero da 52 a 55 euro (+5,8%). Abbonamento stagionale da 787 a 825 euro (+4,8%). Assoutenti ha poi verificato attraverso le piattaforme di prenotazione online il costo delle strutture ricettive nelle principali località di montagna del nostro paese. Ipotizzando un soggiorno di 7 notti in camera doppia dal 30 dicembre al 6 gennaio (prezzo minimo e prezzo massimo): Cortina d'Ampezzo da 2.200 a 14.170 euro; Ortisei da 1.600 a 6.800 euro; Courmayeur da 1.750 euro a 9.871 euro; Livigno da 1.650 euro a 15.500 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 17:17

