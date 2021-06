Siti web in tilt in tutto il mondo: da Amazon a Twitter, governo britannico, Cnn e Bbc. Il provider: «Stiamo indagando, forse crash tecnico»

Siti web dei media internazionali in panne questa mattina. Diversi siti di grandi media internazionali, tra i quali la Bbc e la Cnn, ma anche il Guardian e gli italiani Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, sono stati inaccessibili per oltre un'ora dopo le 11.30 di questa mattina. Le pagine di molti siti internazionali riportano genericamente un 'Error 503 Service Unavailable'.

Oltre a quello del governo Gb e dei media britannici Guardian e Bbc anche il sito della Cnn risulta inaccessibile, così come quello del francese Le Monde: problemi riscontrati anche per Twitter e per Amazon. Il collegamento risulta invece intermittente per le pagine web di altre importanti testate estere.

A provocare i problemi potrebbe essere stato un crash tecnico del provider Fastly, e non necessariamente un attacco hacker, riporta la Bbc, sottolineando come Fastly sorregga moltissimi website. Il provider Fastly ha fatto sapere di «aver individuato il problema» e di essere al lavoro per trovare una soluzione. «Stiamo continuando ad indagare la questione», si legge ancora sul sito del provider, che peraltro non ha mai smesso di funzionare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 13:28

