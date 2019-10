Sinodo, i vescovi dell'Amazzonia chiedono al Papa di aprire ai preti sposati. Ecco cosa è successo nel sinodo

Il Sinodo dei vescovi sull'Amazzonia apre alla possibilità per l'area di «ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti della comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile». Per questo occorre stabilire «criteri e disposizioni da parte dell'autorità competente». Non si tratta dei viri probati ma è una novità. Il paragrafo è stato approvato ma ha registrato il maggior numero di 'nò: 41 (128 i sì).



Nel corso delle tre settimana di Sinodo si è appunto discusso molto dei cosiddetti 'viri probatì, vale a dire uomini sposati di provata fede da ordinare sacerdoti per sopperire alla mancanza di preti in Amazzonia. Un tema che in Aula è stato particolarmente divisivo, anche se tra i vari gruppi di lavoro in diversi hanno caldeggiato la proposta, pure

con diverse sfumature.



Ora la parola spetta al Papa che con la lettera sinodale trarrà le conseguenze di quanto richiesto nel documento finale. Sabato 26 Ottobre 2019, 21:48

