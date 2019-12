di Enrico Chillè

i verificare la possibilità di concedere la residenza temporanea per motivi di salute alle persone con patologie oncologiche. Il testo, presentato dal consigliere Gian Marco De Biase (Insieme Bologna), è stato sottoscritto dai consiglieri Giulio Venturi (Insieme Bologna), Claudio Mazzanti e Roberto Fattori (Pd), Mirka Cocconcelli (Lega) e Massimo Bugani (M5s).

In Consiglio Comunale oggi abbiamo votato all'unanimità l'assegnazione della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. È avvenuto dopo una discussione positiva su un tema delicato come la malattia e il modo di affrontarla. pic.twitter.com/boYn1k1ikd — Virginio Merola (@virginiomerola) December 9, 2019

La scelta del consiglio comunale è un ulteriore gesto d'affetto per l'allenatore del Bologna e per la sua famiglia, e un sincero ringraziamento per i medici e i sanitari che lo stanno curando in una delle nostre strutture d'eccellenza

in questi mesi difficili, ha voluto essere vicina a Mihajlovic e in molti hanno potuto comprendere i valori che la nostra città sa esprimere

Lunedì 9 Dicembre 2019, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA