Migrante aggredisce un uomo in strada, sindaco lo stende con un pugno

Colpisce il criminale con un pugno, lo immobilizza e lo consegna ai carabinieri. Non si tratta di una scena di un film, ma è quanto realmente accaduto ieri a, in provincia di Catanzaro. L'identità del protagonista della vicenda, poi, rende il tutto ancora più incredibile: si tratta di, il sindaco di Soverato. Il primo cittadino del comune calabrese si trovava in auto con un dipendente comunale, quando ha visto un extracomunitario aggredire un altro uomo con una bottiglia rotta.Alecci, forte dei suoi trascorsi pugilistici, ha deciso di intervenire e con un solo pugno ha steso il criminale. Il sindaco, che ha riportato anche una ferita al braccio, ha poi immobilizzato il migrante e l'ha consegnato alle forze dell'ordine. Alecci è stato eletto con un lista civica ed è stato candidato alle ultime elezioni politiche con il