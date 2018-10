Il sindaco di Riace ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Arrestato

sindaco di Riace, Domenico Lucano. Il primo cittadino è noto per essere un simbolo dell'accoglienza, tanto che la Rai ha persino prodotto una fiction (



LEGGI ANCHE Riace, il sindaco Lucano da simbolo dell'accoglienza a indagato per truffa nella gestione dei migranti



Come fa sapere la procura di Locri in una nota, «i finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell'ambito dell'operazione denominata 'Xenia'».



La misura cautelare rappresenta l'epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico. di. Il primo cittadino è noto per essere un simbolo dell'accoglienza, tanto che la Rai ha persino prodotto una fiction ( momentaneamente sospesa ) interpretata da Beppe Fiorello e incentrata sulla sua figura.LEGGI ANCHECome fa sapere la procura di Locri in una nota, «i finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell'ambito dell'operazione denominata 'Xenia'».La misura cautelare rappresenta l'epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico.

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per favoreggiamento dell'e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti ilUn mese fa circa aveva fatto scalpore la notizia della sospensione da parte della Rai della fiction «Tutto il mondo è paese», diretta da Giulio Manfredonia per Picomedia, Ibla Film e Rai Fiction, e ispirata proprio al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Domenico Lucano. Beppe Fiorello, che sul set interpreta proprio Domenico Lucano, si era sfogato sui social denunciando il «blocco» della fiction ma la Rai aveva replicato: «Non esiste nessun blocco della messa in onda», «è stata semplicemente sospesa» in attesa delle decisioni della magistratura sulla vicenda che coinvolge il sindaco Lucano, indagato «da parte della Procura di Locri per alcuni presunti reati collegati alla gestione del sistema di accoglienza.