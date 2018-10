Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Forse Desiree chiedeva aiuto e la città non se ne è accorta”. Così il Sindaco di Cisterna,, ha commentato in una conferenza stampa presso il Comune di Latina il. Si è parlato di una città sconvolta, che sta rispettando le volontà della famiglia che ha deciso di vivere in solitudine il proprio dolore. Per questo Cisterna non ha mandato fiori o affisso cartelloni davanti all’abitazione dove viveva Desiree ma ha organizzato solamente unaIl Sindaco, inoltre, “scarica” completamente la colpa della sorte della giovane sulla famiglia che non ha seguito nel modo migliore la 16enne. A suo avviso è stata lasciata sola dai “Genitori che non sono riusciti per motivi sociali che non possiamo giudicare a dare risposta ad una ragazza dei nostri tempi”. Per il Sindaco è mancato “Il legame tra società e famiglia che non ha consentito di essere di aiuto a Desirée. Aveva bisogno di più aiuto, quello dei nonni e dei genitori non è stato sufficiente”.I giornalisti hanno chiesto al Sindaco come è stato possibile che la città non si sia accorta di quanto accaduto se il Tribunale di Latina, il tribunale dei minori di Roma, il commissariato di Polizia di Latina e probabilmente anche la scuola erano a conoscenza del fatto che la ragazza facesse uso di droga almeno dal 10 di agosto. Carturan ha risposto che evidentemente la famiglia ha avuto fiducia, sbagliando, nella ripresa autonoma della ragazza che ha rifiutato di andare in un centro di recupero per tossico-dipendenti. “Il tema deve essere - ha concluso - non perdiamoci un figlio dietro. Di questo soffriamo”.