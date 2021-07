Sindacalista investito, revocati i domiciliari al camionista

Domiciliari revocati per Alessio Spaziano, il giovane camionista casertano che lo scorso giugno ha investito e ucciso il sindacalista del Si Cobas Adil Belakhdim, impegnato in un presidio davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate (Novara). Il tribunale del Riesame di Torino ha accolto la richiesta di scarcerazione del suo legale, l'avvocato Gabriele De Juliis. Nei confronti del giovane camionista, i giudici hanno però disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Campania.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 15:58

