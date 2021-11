Suv si schianta contro una casa: Simone muore nell'auto guidata dall'amico

Erano le 4 di oggi, 21 novembre, quando la Mitsubishi Pajero condotta da un 26enne residente a Comelico Superiore (Belluno) è impazzita capovolgendosi dopo una carambola e finendo la sua corsa nel giardino e contro il muro di una casa privata a Pieniè di Vigo di Cadore.

Incidente in Cadore: chi è la vittima

Nell'abitacolo erano in 4. Simone Scattolo, 38enne di Comelico Superiore non ce l'ha fatta: è morto sul colpo. Gli altri giovani sono stati trasportati all'ospedale: L.A.S.C.D, del 1995, che era alla guida, L.D.Z una ragazza del 1992 è ricoverata all'ospedale di Belluno, ma non è in pericolo di vita, D.S del 1986, portato all'ospedale di Pieve di Cadore, con ferite non gravi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo gli occupanti e i carabinieri della stazione di Pieve di Cadore. L'auto è sotto sequestro, la salma è a disposizione della magistratura nella cella mortuaria del cimitero di Vigo di Cadore.

La vittima

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA