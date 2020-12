Il tetto che sta bonificando dall'amianto gli cede sotto i piedi: Simone precipita nel vuoto e muore a 44 anni. E' successo a Corridonia, il tetto che sta bonificando dall'amianto gli cede sotto i piedi: l'uomo è precipitato nel vuoto e morto ad appena 44 anni .

Un uomo di 44 anni di Corridonia, Simone Santinelli, ha perso la vita ieri mattina in seguito ad un tragico incidente avvenuto mentre l’uomo si trovava sul tetto di uno stabilimento di Stella di Monsampolo. Santinelli era al lavoro per conto di una ditta fermana che sta portando avanti un lavoro di bonifica dell’amianto sul tetto dello stabilimento quando qualcosa è andato storto. Saranno i carabinieri, intervenuti sul posto, a stabilire cosa sia accaduto. In una frazione di secondo l’uomo si è ritrovato a cadere nel vuoto, un vuoto profondo dodici metri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 14:47

