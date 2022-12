Simone Ponzoni muore a 19 anni dopo 5 giorni di agonia: era caduto dalla tromba delle scale

Dopo cinque lunghi interminabili giorni di agonia, Simone Ponzoni è morto. Lo scorso 5 dicembre il 19enne era caduto dal terzo piano dalla tromba delle scale del condominio in cui abitava con il padre a Padova. Un volo di 10 metri che lo ha portato a essere ricoverato d'urgenza con un bruttissimo trauma addominale, ma per lui non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate dal giovane sono risultate troppo gravi.

Leggi anche > Ciclista investito da un pulmino: la vittima è un uomo di 63 anni. Morta anche una donna in bici nel Novarese

La dinamica

Non è ancora molto chiara la dinamica del terribile incidente costato la vita al 19enne. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava cercando di rientrare a casa quando ha scoperto di essere senza chiavi, quindi ha suonato ad alcuni vicini. Poi si è spenta la luce delle scale e i vicini hanno sentito il tonfo nel buio. Da lì la corsa in ospedale e i tentativi disperati, risultati inutili, dei medici per salvarlo. La polizia ha eseguito i rilievi ed ha escluso la partecipazione di altre persone.

Nessuna indagine

Secondo le ricostruzioni operate dagli agenti della questura di Padova, Simone Ponzoni era sicuramente da solo nel momento della tragica caduta e, infatti, non sono state aperte indagini sulla sua morte. Resta, però, da capire come sia avvenuta la caduta. Un mistero che potrebbe essere una tragica fatalità oppure un disperato ultimo gesto. Simone era un ragazzo piuttosto schivo, che i vicini non conoscevano nonostante lo abbiano incrociato spesso su quelle scale che sono risultate fatali. Da tempo aveva problemi di natura personale. A quanto pare stava attraversando un periodo di crisi che potrebbe avvalorare l'ipotesi del suicidio, ma non si esclude si possa essere trattato di un tragico incidente.

#SimonePonzoni muore a 19 anni dopo 5 giorni di agonia: era caduto dalla tromba delle scale https://t.co/dA7KioxDAu — Leggo (@leggoit) December 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA