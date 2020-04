Coronavirus, ricoveri in discesa: in calo malati e nuovi casi, ma ci sono altre 464 vittime

«L'indice di contagiosità, R con zero, in funzione delle varie regioni si attesta fra 0,5 e 0,7. L'ultima volta vi avevo parlato di dati che indicavano un valore allo 0,8, dunque si conferma questa riduzione». Gli esperti del comitato tecnico scientifico hanno più volte indicato l'indice di contagiosità, l'ormai famoso R con zero, come il parametro più importante per l'avvio della fase due e il successivo contenimento del virus. E le parole del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, confermano un andamento costantemente in discesa. Tra le conseguenze di questo calo c'è la progressiva flessione dei pazienti in terapia intensive e dei ricoverati con sintomi. «Dal 5 aprile - ha aggiunto Locatelli - con la sola eccezione di una giornata, c'è stata una riduzione del numero di pazienti ricoverati. Dal 3 aprile costantemente ogni giorno c'è stata una riduzione dei pazienti in terapia intensiva. Il 3 aprile eravamo a 4.068, oggi siamo a 2.677».



Ma non solo, un altro dato importante è il calo delle persone attualmente malate, ieri sceso di altre 851 unità: «Oggi è il quarto giorno in cui il numero dei soggetti positivi è in calo», ha sottolineato Locatelli. Purtroppo questo numero è condizionato anche dal numero di vittime. Se infatti tremila persone sono guarite, o comunque dimesse, altre 464 hanno perso la vita con il totale che ha raggiunto quota 25.549 morti da inizio emergenza. Ha ripreso a scendere il numero di nuovi casi accertati, 2.646 in un giorno contro i 3.370 di mercoledì.



Oltre alla Lombardia, in lieve flessione sia per numero di casi che, soprattutto, per numero di ricoverati, continua a tenere in apprensione la situazione in Piemonte. Delle regioni più colpite è infatti il territorio che sembra soffrire di più in questa fase e che mostra un calo del trend della curva epidemica più lento. Novità di ieri: la Protezione civile ha diffuso il numero effettivo di persone sottoposte al tampone: sono un milione e 52mila su un totale di un milione e 580 mila test.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA