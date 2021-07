Trattore nel canale, Simone muore schiacciato dal mezzo: aveva 28 anni

Tragedia in località Dossetto a Caorle (Venezia) per il rovesciamento di un trattore in un canale di scolo: sotto il mezzo trovato il corpo di un giovane agricoltore. I pompieri arrivati da Portogruaro e Mestre con i sommozzatori e l’autogru, hanno sollevato il mezzo rinvenendo l'uomo già privo di vita, come accertato dal medico del Suem.

La vitima è Simone Pacchiega, 28 anni, che lavorava per Veneto Agricoltura.

L'allarme è scattato verso le 18 quando alcuni passanti hanno notato il trattore in un canale alle porte della Brussa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Portogruaro con il Nucleo sommozzatori, l'autogru e i Carabinieri di Villanova.

I pompieri hanno sollevato il pesante mezzo e recuperato il corpo della vittima.

