Simone, morto a 17 anni sullo scooter guidato dal padre: stavano andando in un'azienda per l'alternanza scuola-lavoro

Aveva solo 17 anni Simone Silvestri, era l'ultimo di cinque fratelli di una famiglia molto unita, il ragazzo morto nell’incidente di venerdì pomeriggio, 24 giugno, in via Po. Il papà, Silvano Silvestri, 64 anni, lo stava accompagnando in un’azienda dove il ragazzo stava facendo un periodo di alternanza scuola lavoro, quando il piaggio Liberty 125 su cui erano a bordo è stato urtato da un camion.

Padova, schianto contro un camion: Simone muore a 17 anni sullo scooter guidato dal padre

Per il 17enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi, mentre il papà, Silvano Silvestri di 64 anni, ha riportato solo qualche lieve ferita. Il ragazzo è rimasto schiacciato dalle ruota del camion. L’esito delle prime analisi alcolemiche e tossicologiche sul camionista hanno dato esito negativo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Giugno 2022, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA