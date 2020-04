Morto Simone Cantaridi: schianto in auto contro un albero. Ventuno anni fa sterminò la famiglia: moglie, figlia e sorella

Ha perso il controllo dell'auto e si è, in via Firenze a, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Una tragica fatalità avvenuta alla vigilia dell'anniversario della, 46 anni, ha perso la vita così, contro un albero. Non era ubriaco, non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Probabilmente si è schiantato a causa dell'alta velocità. Lo riferisce «La Nazione».Il nome di Cantaridi è legato alla tragedia avvenuta a. Poi fece esplodere la casa, in via Landi, senza un apparente motivo. Cantaridi confessò ilmentre si trovava in ospedale, sopravvissuto all'esplosione dopo che i carabinieri ritrovarono nell'appartamento un coltello insanguinato. Cantaridi vennema nel 2009, assistito dall'avvocato Elena Augustin, fu. Durante la reclusione nel carcere di Prato si laureò in teologia e, uscito di prigione, trovò lavoro in un supermercato.