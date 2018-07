Bambino sta per annegare in mare, il giovane arbitro Simone lo soccorre per primo: ora è fuori pericolo

Bimbo di 5 anni ha un malore e rischia di annegare. Rianimato in spiaggia: è grave

Tanta paura, ma alla fine il peggio è passato: è stato dichiaratoilche ieri hamentre si trovava al mare con la famiglia a. Decisivo, per le sorti del piccolo, l'intervento dei bagnini che si sono immediatamente calati dalla torretta, ma soprattutto quello di, giovanedi calcio, il primo a soccorrere il bambino mentre si trovava in acqua.Tutto è avvenuto intorno alle 11.30 di ieri nello stabilimento La Sirenetta: Simone, che si trovava in acqua, è stato il primo a vedere il bimbo in difficoltà dopo essere stato travolto da un'onda. Il ragazzo,, ha subito cercato di trascinare a riva il piccolo, con l'aiuto dei bagnini. Dopo i primi soccorsi in spiaggia, il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Salesi di Ancona, ma dopo qualche ore è stato scongiurato il rischio di morte.Laha deciso di elogiare il suo giovane arbitro attraverso un post di Instagram: «Da parte del Presidente Angelo Galante, del Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti gli associati,».