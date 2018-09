Rosy sognava di incontrare Simona Ventura: malata di cancro muore la notte prima della visita in ospedale

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suo più grande sogno era incontrare: ma, malata di cancro, non ha fatto in tempo, è morta a 39 anni proprio la notte all'ospedale Microcitemico di Cagliari, prima della visita in ospedale della sua beniamina.LEGGI ANCHE«Era il suo grande sogno - ha scritto su Instagram Manuela, presidente dell'associazione Charlie Brown - non sarà lo stesso, ma so che sarà tanto felice». Rosy si è spenta lasciando marito e la loro bimba di 9 anni: a Manuela aveva scritto «se non dovessi riuscire io a incontrare Simona, per favore portatela in oncoematologia dai piccolini - aveva scritto a Manuela - Questo è il mio desiderio più grande».E super Simo è andata proprio lì, tra un sorriso e un gioco con i bimbi malati: «E' stato davvero un pomeriggio emozionante. Grazie a voi», ha commentato postando le foto dell'incontro su Instagram.