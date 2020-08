Donna scomparsa da 4 giorni, si cerca l'auto di Simona: il modello e la targa da segnalare

Sono proseguire per tutta la notte le ricerche di Simona Bimbi, la 46enne scomparsa da Forcoli, nel Pisano, martedì 18 agosto. Si cerca, fanno sapere gli investigatori, l'auto a bordo della quale la 46enne è andata via da casa. Si tratta di una Hyundai i10 di colore bianco targata FE075LJ.



A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari che hanno perso ogni contatto. Sul posto personale dell'Arma dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della polizia e un gruppo di volontari. Fino a ieri sera e da stamani, per potenziare le ricerche, in volo un elicottero dei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA