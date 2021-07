Simon Messner: «Mio padre non è mai stato presente. Il matrimonio? Non accetto che lei abbia l'età di mia sorella»

Simon Messner, figlio di Reinhold soprannominato il re degli ottomila metri, si è raccontato a cuore aperto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Simon ha svelato tanti retroscena inediti sul rapporto col padre e anche sulla sua passione dell'alpinismo, nata sì, ma non grazie a Reinhold.

Se sei figlio di Reinhold Messner, uno dei più celebri alpinisti della storia, sicuramente in casa avrai senito parlare di alpinismo. Ma la relazione col padre è sempre stata burrascosa e soprattutto in passato le sue scelte sono state molto influenzate proprio dal rapporto conflittuale col padre.

«Scalate, alpinismo e montagna erano tutte tematiche molto affrontate in casa. Io ero piccolo e in quel periodo erano argomenti che non mi interessavano e non mi coninvolgevano - racconta Simon -. Il mio lavoro è il videomaker e la passione dell'alpinismo è nata dopo, per conto mio, non grazie a mio padre».

A 17 anni, infatti, c'è stato un cambio di rotta. La sua prima scalata in vetta lo ha rapito. Da quel momento non è riuscito a fare a meno del brivido ecccitante e adrenalico che solo uno sport del genere sa dare. «Eppure soffrivo di vertigini» ha ammesso candidamente. «Da piccolo mi bastava un'altezza di due metri e mi prendeva il panico».

Ma c’era qualcosa che però lo riportava nuovamente su. Simon voleva scoprire il motivo della sua paura. Ed è così, superando i suoi limiti, che il figlio di Messner è diventato anche lui alpinista.

Il rapporto tra il celebre scalatore ed il figlio, però, non è sempre stato rose e fiori. Il racconto di Simon si fa più intimo nel momento in cui rivela che quando aveva bisogno del padre, lui, semplicemente non c’era.

Per sua stessa ammissione Simon dice: «La nostra non è mai stata una relazione padre figlio». Parole dure per il padre, che sembra non lo abbia mai portato in arrampicata con lui. Non lo ha mai fatto partecipe delle sue straodinarie avventure. Oggi Simon tiene a precisare che ognuno di loro ha la propria vita.

Ma non sembra che questa vita li porti sulla stessa strada. Chissà magari, invece, un giorno sulla stessa vetta. Insieme. A creare delle distanze tra i due c’è anche qualche altra cosa. «Non accetto molto i suoi comportamenti anche dal punto di vista sentimentale. Non accetto che sua moglie abbia l’età di mia sorella».

