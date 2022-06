Va a funghi con gli amici e precipita in un dirupo: Silvio trovato morto

Morto mentre va a funghi con gli amici sul Monte Carpegna, al Passo della Cantoniera: soccorsi inutili per un pesarese di 73 anni che è morto mentre faceva un’escursione alla ricerca di funghi insieme a un gruppo di amici.

La vittima si chiamava Silvio Giommi, aveva 73 anni, era un pensionato, e abitava a Treponti di Pesaro. E’ morto ieri pomeriggio precipitando da un dirupo sul monte Carpegna per un’altezza di 80 metri. Il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo dopo tre ore di ricerche. Giommi era arrivato al passo della Cantoniera insieme ad altri due amici pesaresi per cercare funghi. Ad un certo punto nel bosco, gli amici si erano divisi. Ma di Silvio si sono perse le tracce, non rispondeva nemmeno al cellulare. Quindi sono stati allertati i soccorsi e poi la tragica scoperta.

