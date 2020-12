Vaccino anti covid, Berlusconi: «Pronto a farlo pubblicamente insieme agli altri leader»

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si dice pronto a vaccinarsi «pubblicamente in qualsiasi momento». Lo scrive in una lettera, che l'ANSA è in grado di anticipare, con la quale risponde alla proposta del direttore del Corriere della sera, che replicando ad un lettore aveva scritto: «Sarebbe davvero un bel segnale se i leader di tutti i partiti decidessero di scattare insieme una foto» per dire agli italiani cche è indispensabile vaccinarsi contro il Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 18:12

