Berlusconi torna in Senato, le foto galeotte: niente cravatta. E "scompare" anche la fede

Silvio Berlusconi torna in Senato, ma le foto del suo grande ritorno a Palazzo Madama non nascondono particolari succosi tra i più attenti: lo scatto postato sui social oggi dal Cavaliere, che lo ritrae mentre completa le pratiche per la registrazione da senatore 'a porte chiuse', lontano da occhi indiscreti, alla fine ha messo a nudo due particolari, molto gustosi per la stampa, che sicuramente fanno notizia.

Formigoni ai servizi sociali: insegnerà italiano alle suore

Berlusconi senza cravatta e senza fede

Il primo: il look casual, completo blu scuro e camicia in tinta, dove spicca la mancanza della cravatta, in 'violazionè del regolamento che impone l'accessorio maschile principe per l'accesso a palazzo Madama. Il secondo: l'assenza all'anulare della mano sinistra della fede nuziale, che il Cav ha iniziato indossare subito dopo le 'non nozzè celebrate il 19 marzo scorso a Villa Gernetto con la compagna e deputata azzurra, Marta Fascina, ora rieletta.

Esattamente poco meno di un mese dopo quella cerimonia simbolica, l'8 aprile, il presidente di Fi postava su Fb una foto che lo vedeva sorridente seduto in treno mentre era in viaggio verso Roma per partecipare agli Stati generali di Fi, dove appariva in bella mostra, la mano poggiata su un tavolino del 'Freccia rossà con l'anello d'oro infilato al dito, chiaro segnale del legame con la sua Marta. Ora la 'fede' è scomparsa. Sarà per dimenticanza come nel caso della cravatta? Chissà. Fatto sta che il dibattito è aperto, visto che Berlusconi è sempre stato attentissimo alla comunicazione e al linguaggio del corpo.

Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama. pic.twitter.com/9w1xR4MeZ8 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 12, 2022

Il Cav 'scravattato' poi fa più sensazione, dal momento che lui ha sempre curato l'abbigliamento personale e dei suoi più stretti collaboratori e parlamentari. Tante volte ha regalato una cravatta a chi ne era sprovvisto o semplicemente perché non gli piaceva quella che sfoggiava. Raccontano che una scorta di ties firmate (una volta erano per lo più del marchio napoletano 'Marinella') fosse sempre pronta alla bisogna. Da qui lo stupore di vedere oggi l'ex premier senza cravatta e il sospetto che l'abbia fatto apposta per 'sdoganarla' al Senato, visto che da tempo alla Camera non c'è più l'obbligo di portarla. Peccato che l'uso della cravatta sia tornato di attualità proprio dalle parti del centrodestra, visto che Giorgia Meloni ha voluto regalarla a tutti i neoletti di Fdi, riservando un foulard alle donne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA