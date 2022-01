Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: «Controlli medici di routine». Ieri il passo indietro per il Quirinale

Nuovo ricovero in ospedale per Silvio Berlusconi, che da un paio di giorni si trova ricoverato al San Raffaele di Milano, sotto le attente cure del professor Alberto Zangrillo, e per questo motivo non è rientrato a Roma per il vertice del centrodestra volto a decidere il candidato unitario per il Quirinale.

Quirinale, Berlusconi fa un passo indietro: «Non ci sono i numeri. Draghi resti premier»

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Berlusconi è al San Raffaele per alcuni controlli medici di rito, necessari dopo le complicazioni del Covid e la gastroenterite dello scorso maggio. Berlusconi, ricorda il Corsera, era stato infatti ricoverato l'ultima volta dall'11 al 15 maggio per una gastroenterite che lo aveva debilitato.

Ieri Berlusconi, in una nota comunicata al vertice del centrodestra da Licia Ronzulli, aveva annunciato il suo passo indietro nella corsa al Colle: una decisione che ha provocato forti scossoni nella coalizione, che deve ora trovare un nuovo candidato per la Presidenza della Repubblica.

