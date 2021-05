Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, 84 anni, è tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso autunno. La notizia, anticipata da Libero, è confermata da fonti parlamentari azzurre

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 10:43

