Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele. «Controlli dopo una colica renale acuta»

L'ex premier è ricoverato al San Raffaele di Milano dove sarebbe arrivato in ambulanza.

Come sta Silvio Berlusconi. Dall'entourage di Forza Italia filtra che Berlusconi si è recato «questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta». Berlusconi ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto, a Gerno di Lesmo, vicino ad Arcore.

