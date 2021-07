Silvio Berlusconi, la fidanzata Marta Fascina pubblica una foto a letto che diventa virale: «Irriconoscibile»

La fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, 31 anni, ha pubblicato forse per errore sui social una foto del Cavaliere a letto. Uno scatto in cui l'ex presidente del consiglio è apparso "irriconoscibile". Molti gli utenti che hanno commentato l'immagine preoccupati dall'aspetto dell'ex premier. La foto a letto pubblicata probabilmente per sbaglio è dientata virale.

Leggi anche > Barbara D'Urso e l'addio ai suoi programmi, la reazione dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset





Negli ultimi mesi le condizioni di salute del leader di Forza Italia sono state allarmanti. Berlusconi è stato ricoverato l'ultima volta circa un mese e mezzo fa al San Raffaele a causa di sopraggiunte complicazioni legate ai sintomi del post covid e a causa di una fastidiosa gastroenterite. Erano circolate indiscrezioni che parlavano di condizioni gravi, ma i retroscena sono stati smentiti dal diretto interessato.

Berlusconi, 84 anni, è lontano dai riflettori da mesi e si gode l'intimità con la sua fidanzata. La storia d'amore con Marta Fascina è iniziata dopo la relazione con Francesca Pascale al momento legata alla cantante Paola Turci. Le due, tuttavia, non hanno mai ufficializzato la storia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA