Silvia e Ugo, fan di Vasco morti in un incidente: raccolti 146mila euro per le tre figlie minorenni

Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli stavano andando in moto al concerto di Vasco Rossi a Trento quando sono morti a causa di un tragico incidente, lo scorso 20 maggio. E ora la raccolta fondi organizzata per sostenere le loro tre figlie, di 17, 13 e 8 anni, è riuscita a raccogliere ben 146mila euro, con tanto di post da parte dello stesso Vasc o, commosso dalla loro storia. «Ho saputo che per due miei fan quella che doveva essere una festa si è trasformata in una tragedia fatale - ha commentato il Blasco - alla famiglia di Silvia e Ugo faccio le mie più sincere condoglianze». Parole toccanti, da parte di uno degli artisti più amati d'Italia.

Marito e moglie muoiono in moto: andavano al concerto di Vasco. A casa le tre figlie minorenni

La raccolta fondi online è stata organizzata dai colleghi di Silvia, 47 anni, che lavorava come oncologa all'Istituto oncologico romagnolo. L'obiettivo, si legge nelle motivazioni del crowdfunding, è quello di dare un futuro «a queste giovanissime ragazze: riteniamo che sia la maniera migliore per restituire qualcosa ad una persona che ha dato tanto alla lotta contro il cancro in Romagna e ai pazienti che ha incontrato».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA