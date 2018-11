ono molto impegnata a tentare di calmare quelli qui che vogliono insorgere per tutta questa violenza social da cui siamo aggrediti, sia noi che Silvia in prima persona. Trovo tutto molto cattivo

Continuano le indagini sul rapimento di, la cooperante italiana 23enne sequestrata in Kenya dove faceva volontariato., presidente dell’associazione, con la quale Silvia collabora, è preoccupata dalle ultime notizie e poco rincuorata dalle novità delle indagini,che aveva affittato le camere per due sospetti rapitori.Al Resto del Carlino, la Sora ha dichiarato di «non aver motivo di essere sollevata.- le sue parole - il mio compagno si trova nel casino laggiù, io sono nel casino qua. Non è facile affrontarlo da sola, con la nostra bimba piccola e un’altra figlia». «SLilian racconta di essere stata a Chakama «da luglio a fine settembre». Quanto a Silvia, «la prima volta che è venuta è stata a casa con mia figlia, che c’è stata nove volte.lo sanno bene i volontari che scalpitano per ripartire». Ma ora, aggiunge, «non facciamo più partire nessuno. Però questa cosa che è successa è una cosa brutta che può succedere ovunque».«Io so che persona è Silvia - conclude nell’intervista - offendendo lei, che rispecchia il nostro modo di operare, è come se si offendessero tutti i volontari». Quanto al sentirsi in colpa per averla lasciata sola, la presidente di Africa Milele specifica: «No, noi sappiamo come lavoriamo e capita che in alcune situazioni ci sia solo un cooperante». Nel frattempo l’attesa di novità sulla sua sorte è lunga e preoccupante, nella speranza che arrivino presto notizie positive.