Silvia Romano liberata, chi ha rapito la cooperante italiana e perché: «Obiettivo di al Qaeda»

Silvia Romano liberata dopo un anno e mezzo di prigionia in Kenya: domani sarà in Italia

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al termine di un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa,, in una zona in condizioni estreme a causa delle alluvioni dei giorni scorsi. La cooperante della onlus 'Africa Milele', nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. L'Italia ora attende il ritorno a casa, previsto domani alle ore 14.Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros,, l'organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda e considerata "ostaggio politico".A quanto aveva appreso l'Adnkronos da fonti somale, dunque, la volontaria 24enne sarebbe stata individuata comeperché i jihadisti: una circostanza che fa della cooperante un ostaggio di particolare valore dal punto di vista della propaganda islamista, complicando un rapimento che si protrae ormai da un anno e per il quale non è mai stato chiesto un riscatto.