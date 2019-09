Silvia Romano, la dedica del padre nel giorno del suo compleanno: «Tornerai tra noi»

Silvia Romano

Venerdì 13 Settembre 2019

«Questo compleanno è diverso... Ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia.. Sei una grande! Papà tuo». È un passaggio del post pubblicato questa mattina su Facebook dla cooperante italiana, che oggii, rapita in Kenya il 20 novembre scorso.La ragazza è stata rapita in Kenya il 20 novembre 2018 a Chakama, un villaggio a 80 chilometri da Malindi, e da mesi non si hanno più sue notizie. Il padre ha voluto ricordarla nel giorno del suo compleanno con un post social, per dimostrare che non ha ancora perso la speranza e che non vede l'ora di poterla riabbracciare.«È il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa», continua, «l'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi 'bianchi più che mai' intorno a te, e tu sorridente e felice di essere là... questo compleanno è diverso».La dedica di Enzo Romano, che si firma "papà tuo", si conclude con un pensiero di Silvia: «Amo piangere commuovendomi per emozioni forti, sia belle sia brutte, ma soprattutto amo reagire alle avversità. Amo stringere i denti ed essere una testa più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l'aver avuto l'opportunità di vivere».