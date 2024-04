Silvia Moroni muore a 46 anni, lascia il marito e 2 bimbi: «La diagnosi sbagliata e il melanoma nascosto per anni»

di Redazione web

Una dolorosa perdita a Sassoferrato, in provincia di Ancona. Niente da fare per Silvia Moroni, maestra e mamma di due bambini, morta a soli 46 anni a causa di una malattia contro cui combatteva, con coraggio e dignità, da dieci anni. Il marito Alessandro, lo scorso marzo, come rivela il Corriere Adriatico, aveva avviato una raccolta fondi per sostenere le cure all’estero della donna.

La solidarietà

Su GoFundMe, in pochissime settimane, la raccolta fondi era arrivata a 100 mila euro, grazie a oltre 1.700 donazioni. «Il giorno che ho lanciato la raccolta non potevo immaginare tanta solidarietà», scrive il marito, aggiungendo: «Nessuno sapeva della malattia perché quando l’abbiamo scoperta ci siamo ripromessi di fare di tutto affinché la nostra famiglia vivesse con massima intensità ed entusiasmo, come se ogni giorno potesse essere l’ultimo. Ed il sorriso costante sul volto di Silvia, la sua gioia, ci ha confermato che ci siamo riusciti, anche se spesso è stato difficilissimo», ha ammesso l'uomo.

La malattia

Un calvario, spiega il Corriere Adriatico, iniziato nel 2013, quando una diagnosi dermatologica sbagliata ha fatto ritardare di cinque mesi l’asportazione di un melanoma maligno raro e aggressivo. Negli ultimi la situazione era poi peggiorata, e il tumore, già in metastasi era tornato più aggressivo che mai.

Le cure

“Never stop fighting”, “Mai smettere di combattere”, aveva scritto Silvia sui social.

Chi era Silvia Moroni

Mamma di due bambini, Francesco e Caterina, Silvia era una moglie e maestra. Lascia il marito, i figli, il padre Giampiero, la mamma Graziella, la sorella Elisa e parenti. I funerali giovedì 11 aprile alla Cattedrale di San Venanzo a Fabriano.

