, 44 anni, l'insegnante di Moncalieri (Torino), trovata senza vita il 14 luglio scorso, sul ciglio della statale 28 del col di Nava, a Cesio, all'altezza del Passo del Ginestro, nell'entroterra di Imperia. L'autopsia ha accertato che la causa del decesso è proprio questo trauma definito colpo da investimento.Esclusa, per ora, dalla procura l'ipotesi dell'omicidio volontario. I carabinieri, che hanno esaminato i filmati delle telecamere più vicine al luogo dell'incidente, hanno successivamente controllato tutti i veicoli (che viaggiavano in entrambi i sensi di marcia), ma nessuno presentava ammaccature che possano ricondurre a un investimento.Nei giorni successivi al rinvenimento del cadavere, si era parlato anche della presenza di un toro nella zona, ma se sia stato l'animale ad uccidere la donna o un veicolo, non si potrà sapere, fintanto i carabinieri del Ris di Parma non sveleranno la presenza sugli indumenti della donna: di tracce organiche o di vernice. La sua auto venne trovata con la portiera aperta dalla parte opposta al luogo del ritrovamento del cadavere.