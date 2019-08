Pescatore vede galleggiare qualcosa: è il cadavere di un uomo. Mistero sul ritrovamento

Sabato 17 Agosto 2019, 23:04

Il cadavere di undiè statonel tardo pomeriggio in mare, al largo della cittadina, al confine con Pineto ( Teramo ), nello specchio di mare dell'Area marina protetta Torre del Cerrano . A lanciare l'allarme è stato un pescatore che, mentre usciva in barca, ha notato il corpo riverso all'ingiù e ancora con il costume da bagno.Poco chiaro al momento l'accaduto: il corpo presentava delle ferite e galleggiava, il che fa pensare che non si sia trattato di annegamento. Una delle ipotesi è che l'uomo, un marittimo in pensione, sia stato travolto da un motoscafo, ma solo l'autopsia, già disposta dal magistrato, potrà chiarire le cause della morte e la natura delle lesioni.Sul posto è subito intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha recuperato e trasportato in obitorio la salma. Secondo alcune testimonianze raccolte dalla Guardia costiera l'uomo era solito fare delle nuotate nello specchio d'acqua dell'area marina.