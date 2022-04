Trento, esce per andare a correre in montagna: Silvano Fedel trovato morto in un canalone

E' svanita l'ultima speranza per Silvano Fedel, 55 anni, l'escursionista di Civezzano disperso da venerdì 1 aprile sui monti del Bleggio Superiore, in Trentino dove era andato a correre. L'uomo, un ex-biathleta, è stato trovato morto poco prima delle 19 in un canalone innevato molto ripido e impervio, tra il monte Piza e il monte Solvia, nei pressi del torrente Ridever in località Carner, sopra l'abitato di Zuclo. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Leggi anche > Afragola, sventrano la banca con un'escavatore: il colpo fallisce e finiscono in manette FOTO

Dopo una giornata di ricerche, l'avvistamento del corpo senza vita dell'uomo è stato possibile grazie a un sorvolo dell'elicottero, che è stato attivato per controllare delle tracce avvistate nella neve, in un luogo troppo impervio per essere percorso dalle squadre via terra. L'elicottero ha imbarcato a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e dopo alcuni minuti di volo l'equipaggio ha avvistato una sagoma.

Sono stati calati con il verricello sul posto il tecnico di elisoccorso e il medico, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo, portata a Cavrasto e affidata al carro funebre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA