Coronavirus: Sileri, per fase 2 velocizzare liste d'attesa

"Per la Fase 2 bisognera'' sicuramente prevedere dei canali per riprendere le liste di attesa e velocizzarle, considerato che per tre mesi circa vi e'' stato un notevole rallentamento". Lo ha affermato il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri in conclusione del webinar "Fase 2 del Sistema Sanitario Nazionale: come superare il distanziamento in cardiologia interventistica" organizzato da Gada Group e Noesi. "In particolare, per la cardiologica, questa notevole riduzione delle prestazioni ha provocato un alto numero di decessi perche'' purtroppo i pazienti non si sono recati in ospedale, un po'' anche spinti dalla paura - ha aggiunto Sileri -. Una motivazione giustificata se pensiamo ad alcune zone". Il Ministero, ha proseguito Sileri, sta lavorando affinche'' si possa ripartire con una accelerazione atta a colmare il distanziamento tra pazienti e strutture ospedaliere.



"E'' chiaro che per far questo bisogna immettere nuove risorse economiche, gia'' previste dal Decreto Rilancio in misura superiore ai 3 miliardi. A mio avviso puo'' essere migliorato, pertanto credo che nuove risorse dovranno essere stanziate nella riorganizzazione sia territoriale ma anche ospedaliera della sanita''". Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 20:36

