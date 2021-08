Sigarette elettroniche, arrivano le insegne per gli esercizi autorizzati. Analogamente a quanto già avviene per le rivendite tabacchi, le insegne sono state recentemente prescritte con Determinazione Direttoriale del 29/03/2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).

Al via le nuove insegne - con lo stemma dello stato italiano e il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - fuori agli esercizi di vendita di prodotti da inalazione e sigarette elettroniche.

Secondo la determina, i soggetti autorizzati a vendere liquidi da inalazione e sigarette elettroniche, ad eccezione di farmacie e parafarmacie (ovvero gli esercizi di vicinato autorizzati, che in Italia sono circa duemila), devono obbligatoriamente esporre l’insegna recante il numero d’assegnazione, lo stemma dello Stato e il simbolo di ADM e dovrà essere ben visibile al pubblico sia durante le ore diurne sia durante le ore notturne.

Anche per le sigarette elettroniche resta l’obbligo di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori, il divieto di discriminazione tra i canali di approvvigionamento, nonché la necessaria presenza nel titolare dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.

Nel pacchetto di norme propugnato da ADM, ai fini di deterrenza, c' è anche il potere di oscuramento dei siti internet che offrono prodotti liquidi da inalazione senza le prescritte autorizzazioni.

