Sigarette elettroniche, quali e quanti danni provocano al Dna: i risultati della ricerca americana

Le sigarette elettroniche potrebbero portare ad una serie di patologie collegate al tabacco, del tutto identiche alle malattie sviluppate dalle sigarette tradizionali. L'ipotesi - frutto di uno studio scientifico condotto dalla Keck school of medicine della Usc - getterebbe un'ombra lunga su quella che fino ad oggi era stata considerata un'alternativa meno nociva al tabagismo, perché i risultati della ricerca rivelano livelli di danno simili nel Dna delle cellule della mucosa della bocca, scrive Il Messaggero.

Lo studio

Il gruppo di ricerca guidato da Ahmad Besaratinia ha preso in esame, il codice genetico delle cellule della mucosa della bocca di tre gruppi di 72 persone: chi svapa, ma non ha mai fumato, chi fuma, ma non ha mai svapato ed infine i non fumatori assoluti. Di questo piccolo gruppo gli scienziati hanno raccolto informazioni sulla frequenza di svapo e fumo e sul periodo di esposizione alle sigarette e e-cig, sottoponendo loro questionari e interviste dettagliati per verificare la storia di ciascun partecipante.

«Per la prima volta, abbiamo dimostrato che chi usa le sigarette elettroniche e anche a lungo, ha maggiori danni al Dna, soprattutto nelle cellule della bocca e dell'esofago. Lo stesso schema dei fumatori tradizionali», spiega l'autore senior Ahmad Besarantinia.

I risultati

Il risultato è stato, per certi aspetti, sorprendente, in quanto i ricercatori non hanno evidenziato sostanziali differenze in termini di danni provocati, tra svapatori e fumatori, con il doppio delle cellule danneggiate in rapporto ai non svapatori/fumatori. E c'è di più. Più si aumenta l'esposizione al fumo di entrambi i prodotti, e maggiore è l’entità dei danni.

Ma tra le e-cig, bisogna anche fare una distinzione: i danni al dna sono maggiori per chi utilizza dispositivi più piccoli ed economici (mod), rispetto a chi usa quelli più sofisticati (pod). Infine i ricercatori hanno anche scoperto che i vapo dall'aroma dolce avevano un'associazione con i più alti livelli di danno al Dna, seguiti da sapori di menta e frutta.

Predisposizione al cancro

«Data la popolarità dei dispositivi pod e mod e la preferenza di liquidi elettronici al gusto di dolce, menta o mentolo e alla frutta da parte degli svapatori sia adulti che giovani - scrivono gli autori della ricerca - i nostri risultati possono avere implicazioni significative per la salute pubblica e la regolamentazione di questi prodotti».

Secondo la ricerca americana, che già in passato si era occupata di eventuali legami tra svapo e cancro, le alterazioni dell’espressione genica, cambiamenti epigenetici e altre anomalie provocate dal fumo di e-cig, predisporrebbero allo sviluppo di malattie infiammatorie e cancro.

