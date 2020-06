Bambino di 3 anni cade in piscina: è grave in ospedale

Bimbo grave dopo un incidente in piscina. Un bambino di 3 anni ieri sera, sabato, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mayer di Firenze dopo un incidente in piscina avvenuto verso le 19 in un agriturismo a Sarteano, in provincia di Siena, dove si trovava con la famiglia. Sul posto il 118 che lo ha fatto trasferire per le gravi condizioni neurologiche con l'elisoccorso Pegaso, a Firenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 08:05

