Anziana uccisa di botte, trovata morta nel proprio letto: sospettato il figlio

Picchiata fino ad essere uccisa. Una donna di 84 anni è stata trovata morta nel proprio letto nella villetta con giardino in cui viveva a Cetona, in provincia di Siena. Tutti gli indizi portano al figlio della donna, un uomo di 45 anni, sospettato di aver ucciso la madre nella sua casa, chiamata «Villa Cristina», lungo la Strada provinciale 21 al civico 14. Le indagini sono in corso.



Il figlio, che ha problemi con l'alcol, si trova nella villetta guardato a vista dai militari dell'Arma. Martedì 3 Settembre 2019, 10:19

