Siena, aggredisce e picchia la madre della compagna e i poliziotti

Ha aggredito una donna in casa e gli agenti della Polizia intervenuti: per questo un polacco di 43 anni è stato arrestato. È giunta segnalazione, presso la locale Sala Operativa, di una lite in ambito domestico, in una zona della città, sfociata in un'aggressione nei confronti di una donna. Prontamente intervenuti gli operatori dei due equipaggi delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno da subito individuato il soggetto, all'esterno dell'abitazione, in evidente stato di agitazione.

Al primo approccio degli agenti l'uomo, refrattario ad ogni tentativo di identificazione, ha reagito violentemente, colpendo con pugni al volto e calci al corpo due poliziotti che cercavano di immobilizzarlo. Solo il pronto intervento di altri due operatori delle Volanti ha permesso di bloccare l'esagitato e di condurlo, in sicurezza, negli uffici di Polizia.

Dai primi riscontri è emerso che l'uomo, poco prima, aveva avuto una violenta lite con la madre della sua compagna e la aveva aggredita colpendola violentemente al volto. Uscito, quindi, per strada, è stato prontamente intercettato dagli agenti che, pur con le difficoltà suindicate, sono riusciti ad immobilizzarlo, traendolo in arresto nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni volontarie agli stessi nonché di maltrattamenti con lesioni ai danni della donna, associandolo, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, presso la locale Casa Circondariale, sino all'udienza per direttissima e conclusasi con la convalida dell'arresto.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ricostruito i fatti, accertando che il soggetto - peraltro gravato da una precedente segnalazione per reati della medesima natura - oltre ad essersi reso responsabile nella flagranza della resistenza e delle lesioni volontarie agli Agenti delle Volanti, aveva anche, poco prima, aggredito, procurandole lesioni una donna, che viveva nello stesso suo appartamento di Siena. Sia la donna che i due agenti feriti sono stati costretti a ricorrere, nella tarda serata, alle cure presso il Pronto Soccorso del nosocomio senese, riportando lesioni lievi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 06:56

