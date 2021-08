Sicilia, farmacie prese d'assalto per il tampone rapido: tutti a caccia del Green pass temporaneo

In Sicilia è scoppiata la caccia al tampone rapido. Il tampone che assicura il Green pass valido per 48 ore è diventato un vero e proprio bene di prima necessità in Sicilia e le farmacie sono state prese d'assalto.

Secondo quanto riportato da Tgcom24, in Sicilia è boom di richieste per il tampone rapido che permette di ottenere il Green pass temporaneo valido per 48 ore. Le code d'attesa in farmacia diventano sempre più lunghe e molti, per ottenere la certificazione temporanea, attendono anche ore prima di poter effettuare il tampone.

«Ne facciamo circa 400 al giorno», fa sapere un farmacista, mentre un cittadino riferisce di aver aspettato due ore prima di aver fatto il tampone. In Sicilia sono 1543 le farmacie, ma solo 140 possono rilasciare la certificazione temporanea e sostitutiva al Green pass. Il prezzo è calmierato: 15 euro per un tampone e in pochi giorni, le farmacie sono state prese d'assalto.

C'è chi il tampone lo fa per scrupolo, ma sembra che la componente no vax sia predominante. All'inizio, per questioni di mondanità, erano i giovani i clienti più affezionati, ma a quanto pare la platea è vasta e comprende tutte le età. «Anziani principalmente - dichiara una farmacista - ma anche 50enni e 60enni».

